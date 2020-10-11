طالبة متهمة بتكوين شبكة دعارة دولية تعترف: الصورة الإباحية بـ3 دولارات

"الصورة بـ3 دولار، والموقع بيبعت لنا الفلوس شهريا على حسابنا في بنك أجنبي"، اعترافات مثيرة أدلت بها طالبة بإحدى الجامعات الخاصة، متهمة بالاشتراك مع 3 أخريات من صديقاتها، بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال عرض صورهن عبر المواقع الإباحية العالمية على شبكة الإنترنت.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها بمحضر الشرطة، عقب القبض عليها، أنها قامت بالعمل فى الأعمال المنافية للآداب منذ عدة شهور، واتفقت مع صديقاتها على تصوير أنفسهن صور إغراء وإرسالها إلى المواقع الإباحية، لجمع أكبر عدد مشاهدات مقابل 3 دولارات في الصورة الواحدة.

وقررت النيابة العامة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بمديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما، وبصحبتهما 4 سيدات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم فى الترويج لبعض الفتيات، وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وأضاف المتهمان، أنهما استغلا السيدات الأربع المشار إليهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى، وبمواجهتهن أيدن ما جاء بأقوال المتهمين.

وتم ضبط هاتفي محمول، مع المتهم المشار إليه، بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.