لأول مرة في بورسعيد.. نجاح قسطرة مخية لمريضة "مسنة" بالتأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول قسطرة مخية ناجحة لمريضة مسنة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، استمرارًا لريادة الهيئة وحرصها الدائم على إجراء التدخلات الجراحية المستحدثة وبمنتهى الدقة لمنتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

توفير الطواقم الطبية ذات المهارة في كافة التخصصات

ولفت بيان الهيئة اليوم، أنه يتم توفير الطواقم الطبية ذات المهارة في كافة التخصصات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تقديم الخدمة الطبية المميزة لكافة منتفي منظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى جودة بما لا يحمل المرضى أي أعباء مالية أو مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأضافت الهيئة، أنه تم عمل الفحوصات الطبية المريضة التي تبلغ من العمر 50 عاما فور دخولها مستشفى النصر التخصصي، وتبين أنها تعاني من تمدد شرياني بالشريان القاعدي بالمخ، وتم إجراء القسطرة التشخيصية المخية للمريضة ووضع الخطة العلاجية لها على يد الأستاذ الدكتور أحمد بسيوني استشاري القسطرة المخية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وهي الآن تحت الملاحظة وحالتها مستقرة.

تقليل معدلات الوفيات

وتابع دكتور أحمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب وقسطرة المخ بطب عين شمس، والمشرف على القسطرة المخية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن هذا الإجراء ضمن حزمة من الإجراءات المنوط بها قسم طب المخ والأعصاب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد برئاسة الاستاذ الدكتور هاني عارف، لافتًا إلى الخدمات العلاجية التي تقدمها وحده السكتة الدماغية وإذابة الجلطات المخية في زمن قياسي، والذي سيسهم في تقليل معدلات الوفيات والإعاقة للمواطن البورسعيدي، فضلًا عن الاختبارات الفسيولوجية لمرضي المخ والأعصاب، وعلاج مرضي التصلب المتناثر ومجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى التي تضمن حصول المواطن البورسعيدي على الخدمة الأمثل، والتي تضاهي في جودتها أعظم المراكز العالمية وداخل المحافظة دون تحمل مشقة السفر والعناء من أجل توافر الخدمة.

إجراء القسطرة المخية تتويج لجهود الهيئة

وأوضح الدكتور هيثم عزات، "مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية والعلاجية"، يمثل إجراء القسطرة المخية تتويج لجهود الهيئة لاستحداث حزم الخدمات وتقديم خدمات لم تكن موجودة داخل التأمين الصحي القديم، لافتًا إلى أن تكلفة العملية في القطاع الخاص تتراوح ما بين 50 ألف و400 ألف جنيه، في حين يتم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمساهمة لا تتعدى 300 جنيه.

مشيرًا إلى تعاقد الهيئة مع كوادر طبية ذات مهارة في كافة التخصصات الطبية من كبرى الجامعات المصرية، تطلعًا لأن يكون ما بين صفوف الفريق الطبي بالهيئة كوادر مميزة تؤهلها إن تصبح "قبلة الطب في مصر".

ومن جانبه أكد دكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن إضافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية والتي وصلت لأكثر من 250 خدمة مستحدثة منذ بداية العام المالي الجديد، في إطار توجهات الهيئة والتي تتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين دون تمييز وتتسم بالإتاحة والجودة.