وزير القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة لتوفير الرعاية الصحية لهم

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتماماً بالعمالة غير المنتظمة، وتسعى لتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم خاصة الفئات التي لحق بها الضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد "سعفان"، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تسعى لحصر العمالة غير المنتظمة لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولتخفيف الأعباء المعيشية على كاهلهم.

وسلم محمد سعفان وزير القوى، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 10 شهادات أمان، ضمن 229 شهادة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالشرقية، وكذلك تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم ضمن 90 عقدا، في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال وزير القوى العاملة، إن هناك تعاونا بين الوزارة والوزارات المعنية لتنشيط دور الجمعيات الزراعية لكونها المسئول الأول عن الفلاح لإعداد قاعدة بيانات مدققه عن أوضاعهم المعيشية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم كل مديرية خطة عمل لحصر العمالة غير المنتظمة لندخل عام 2021، بتغطية أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

أكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الهمم، جاءت لتوعية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بسوق العمل والمشاركة في التنمية والتوعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص، قائلاً "أنتم إضافة لأي مجال تشاركون فيه".

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور وزارة القوى العاملة لدعمها الدائم والمستمر لجميع فئات المجتمع والفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، خاصة العمالة الموسمية وغير المنتظمة وصرف هؤلاء العاملين للمنحة الرئاسية، ليؤكد أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتقوم على توفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهاته باستمرار صرف المنحه المقررة للعمالة غير المنتظمة لنهاية العام، واهتمامه الدائم بذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وتوزيع عقود عمل عليهم ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ دورات وورش عمل لتدريبهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص.

وقال المحافظ إن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، مشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لإدارة الوضع المتأزم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً وداخليا من الأمر الذي يؤكد قدره الدوله المصريه علي إدارة أزماتها داخليا.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية، أننا مستمرون لاستكمال مسيرة عطاء أرسى دعائمها فخامة الرئيس وقامت بتنفيذها وزاره القوى العامله والجهات الأخرى المعنية.

من جانبه أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن امتنانه لمشاركة وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية فاعليات الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية، والذي يُقام تحت شعار "صفر إصابات 2"، بمستشفيات جامعة الزقازيق في أسبوع السلامة والصحة المهنية لاستعراض كل مستجدات السلامة والصحة المهنية في مجال المستشفيات وأهم المخاطر التي يتعرض لها العاملون والمترددون على المستشفيات.