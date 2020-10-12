أبوالعينين: الشعب المصري لديه مناعة ضد أهل الشر والإرهابيين

قال محمد أبوالعينين، المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إن الشعب المصري أصبح لديه مناعة ضد أهل الشر والإرهابيين، ولن ينفذ لقلبه أي تضليل من قوى الشر، مؤكدا "كلنا نقف خلف الرئيس السيسي".

مؤتمر جماهيري

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح، بحضور العالم الأثري الدكتور زاهي حواس، والموسيقار حلمي بكر، والكابتن لؤي دعبس بطل مصر وإفريقيا في الملاكمة، والدكتور مصطفى الخطيب والمهندس أسامة الشاهد، والشيخ مصطفي عزت، مدير جمعية أبوالعينين الخيرية، وعدد من أبناء الدقي والجيزة والعجوزة والمنيب وميت عقبة وأرض اللواء، وبين السرايات، وساقية مكي، وأولاد علام، وأهالي الحتيه، وأهالي المهندسين الدقي القديم وسليمان جوهر وداير الناحية.

وأشار "أبوالعينين"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري لم يقدم برنامجا انتخابيا وإنما قدم رؤى للمستقبل، مضيفا: كل الشعب المصري خلف الرئيس والزعيم، لافتا إلى أنه قام بعمل أول جولة ميدانية له في الجيزة، ورأى فيها دعمًا وأصالة غير مسبوقين، موضحًا: "بكيت لما شاهدته من أصالة وشهامة ورجولة من أهالي دائرتي.

برامج لرعاية الأيتام والأرامل

وأكد "أبوالعينين"، أن هناك برامج تم إعدادها لرعاية الأيتام والأرامل وابن السبيل، وجميع محدودي الدخل، للنهوض بالحالة الاجتماعية، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة.

وأضاف أنه أعد دراسات وحصرًا بمشاكل الدائرة، وعرضها على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والذي وجه بحل تلك المشكلات فورا، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء صالون النائب لبحث مشاكل الدائرة والعمل على حلها، وسيكون بإشراف شخصي منه.

طموحات الشعب في التعليم والصحة

وأكد أن أحلام الرئيس السيسي كبيرة جدًا تلبي طموحات الشعب في التعليم والصحة والتنسيق الحضاري والحياة الكريمة، موضحًا أن السيسي يعلم قدر وقدرات مصر وطموحاتها.