الحكومة تجمع 64.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة خلال 48 ساعة

اقترضت وزارة المالية على مدار الـ 48 ساعة الماضية، ما قيمته 64.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل (364 و91 و182و273 يوماً).

وأعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية أصدرت أذون خزانة عبر 4 طروحات على مدار يومي الأحد الاثنين، وأوضح أن" المالية" طرحت صباح أمس الأحد طرحين جمعت من خلالهما 25.1 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 364يوماً، بينما جمعت 5.1 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما، في حين طرحت اليوم الاثنين طرحين أيضاً، جمعت منهما 15.7 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، و18.5مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً.

وبحسب بيانات المركزي اليوم الاثنين، تراوح متوسط أسعار الفائدة بين 13.24% لأسعار فائدة أذون خزانة 91 يوما، بينما بلغ متوسط أسعار الفائدة لأذون خزانة أجل 266 يوما نحو 13.42%، في حين بلغ متوسط أسعار الفائدة على الأذون أجل 182 يوما نحو 13.38%، وأخيرا بلغ متوسط أسعار الفائدة للأذون أجل 357 يوما نحو 13.45%.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الشهرالماضي مطلع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.