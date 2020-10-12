"الرقب": إيميلات هيلاري دلالة على الدور القذر للإخوان في تدمير المنطقة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القدس، إن الرسائل تعطي دلالة على دور الديمقراطيين الوقح في المنطقة العربية، وكتاب هيلاري كلينتون (خيارات صعبة)، حذف منه جزء كبير من الذي ترجم للعربية، كان يلمح لذلك.

ولفت إلى أن جزء كبير من تسريبات الرسائل والبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، واستضافتها قيادات الإخوان المسلمين، وحماس وتدخلها في الشئون الداخلية للمنطقة العربية له دلالة على الدور القذر الذي كانوا يخططون له، في المساس وإضعاف المنطقة العربية، وإغراق المنطقة العربية بالدماء، وكانت مصر أولى الأهداف الكبيرة لهم، وسعيهم في إدارة صراع يستمر داخليا في المنطقة العربية.

وأضاف" الرقب" لـ"الوطن"، أن هذه التسريبات ستفيد كل الأحرار والوطنيين الذين سعوا لكشف زيف ما سمي بالربيع العربي، وما خطط له لتدمير المنطقة العربية، والمساس بالتاريخ العربي، يكشف ذلك أيضا تنظيم الإخوان المسلمين، الذي كان يتغطى بعباءة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سري، ويخفي ذلك بشكل علني، ويصبح الأمر واضح لكل من كان يشك في ذلك، بأن هذه رسائل لم تعد ملفقة، وإنما أصبحت حقيقة واقعة، والجميع يتداولها، حتى هيلاري كلينتون نفسها.