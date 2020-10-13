للمؤهل العالي والمتوسط.. طرق متابعة وظائف القوى العاملة المطلوبة

قدمت وزارة القوى العاملة للمواطنين خدمة متابعة الوظائف الشاغرة من قبل الوزارة من خلال الاشتراك في رسالة، لتصل الوظائف على الهاتف فور الإعلان عنها وذلك لمن هم دون مؤهل أو بمؤهل فوق المتوسط أو أقل من المتوسط أو مؤهل جامعي، وتستعرض "الوطن" طرق الاشتراك في الخدمة لمختلف الشبكات كالتالي:

وظائف الحاصلين على مؤهل جامعي

الكود الخاص للاشتراك هو 953 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 953 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرش.

الكود الخاص للاشتراك هو 1953 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

وظائف الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط

الكود الخاص للاشتراك هو 954 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 954 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 1954 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

وظائف الحاصلين على مؤهل متوسط

الكود الخاص للاشتراك هو 955 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 955 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 1955 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

وظائف الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط

الكود الخاص للاشتراك هو 956 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 956 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 1956 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

الوظائف التي لا تشترط مؤهلا

الكود الخاص للاشتراك هو 957 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 957 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

الكود الخاص للاشتراك هو 1957 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.