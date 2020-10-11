مديرية التعليم بجنوب سيناء تعلن عن وظائف إشرافية

أعلنت مديرية التربية والتعلم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، عن المسابقة العامة رقم (1) لسنة 2020، لشغل عدد من الوظائف الإشرافية، وذلك في نطاق المحافظة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذه الوظائف تتضمن مدير إدارة تعليمية بإدارة دهب، ووكيل إدارة تعليمية بإدارتي طور سيناء ورأس سدر، وموجه عام مادة أو نشاط، وموجه أول مادة أو نشاط، وموجه مادة أو نشاط، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة رسمية، ورسمية لغات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى الإعلان عن هذه الوظائف في ضوء أحكام القانون 155 لسنة 2007، وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والقرار رقم 1764 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

ومن جانبه، قال عدنان توفيق، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، إنه يتم تقديم الطلبات باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم، تيسيراً على المتقدمين، وإتباعاً للإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، وحتى موعد غايته الأربعاء الموافق 28 أكتوبر.

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن إجمالي عدد الوظائف المطلوبة لمدير إدارة هو موقع واحد بإدارة دهب، و2 وكيل إدارة برأس سدر وطور سيناء، وموجه عام للتربية الفنية، وعدد 15موجه أول مادة بمواد (فيزياء، أحياء، كيمياء، جغرافيا، رياض أطفال، فرنساوي، تربية زراعية، اقتصاد منزلي، تربية موسيقية، مجال صناعي، حاسب آلي، مكتبات، مواد زراعية، كهرباء علمي، موجه تربية فنية).

وتتضمن عدد 30 موجه مادة أو نشاط بالتعليم الابتدائي، بينهم 2 لغة عربية، و5 رياضيات، و3 علوم، و5 تربية فنية، و4 تربية زراعية، و2 مجال صناعي، و4 حاسب آلي، و4 اقتصاد منزلي، و1 رياض أطفال.

كما تشمل 37 موجه مادة أو نشاط للتعليم الإعدادي، بعدد 3 لغة العربية، و6 لغة إنجليزية، و2 رياضيات، و7 علوم، و3 حاسب آلي، و3 تربية فنية، و1 تربية موسيقية، و5 اقتصاد منزلي، و3 مجال صناعي، و5 تربية زراعية.

وتتضمن أيضاً 11موجه مادة أو نشاط للتعليم الثانوي، بعدد موجه للغة الفرنسية، و2 جيولوجيا، و1 أحياء، و1 كيمياء، و6 مواد فلسفية، و1 موجه مادة أو نشاط تنسيق الخدمات والأنشطة، بعدد 7 تربية اجتماعية، و3 مكتبات، و1 تربية رياضية، و1 تربية نفسية، و3 صحافة وإعلام، وموجه مادة أو نشاط بالتعليم الفني، عدد 1 موجه مواد تجارية.