بحضور "بكري".. مؤتمر جماهيري حاشد لـ"القائمة الوطنية" بأسيوط

احتشد أكثر من ألفي مواطن في المؤتمر الجماهيري الذي أقيم في قرية شطب بمركز أسيوط، تأييدا للقائمة الوطنية من أجل مصر، بحضور النائب مصطفى بكري، واللواء يحيى كدواني مرشحي القائمة، وعدد آخر من المرشحين.

وتحدث "بكري"، عن فلسفة القائمة كإطار تحالفي يضم 12 حزبا، مشيرا إلى أن القائمة تضم 26 من شباب التنسيقية و10 يمثلون أسر الشهداء و142 امرأة بجانب أساتذة جامعات، وفئات التميز الإيجابي.

وأشار "بكري"، في كلمته، إلى التحديات التي تواجه مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، موجها التحية إلى مبادرة حزب مستقبل وطن بتحمل تكاليف المصالحات لـ 27 ألف أسرة.

وطالب "بكري"، أبناء الصعيد والشعب المصري، بمزيد من الالتفاف حول مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن، كما تحدث اللواء يحيى كدواني داعيا الجماهير للمشاركة في العملية الانتخابية.