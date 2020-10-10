مصطفى بكري: نحتاج لعبور جديد يتطلب منا الاصطفاف خلف الرئيس

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن شهداء ومصابي الوطن هم من يبعثون فينا دومًا روح الأمل ومواجهة المستحيل، فقد مرت 47 عامًا على الانتصار العظيم في حرب أكتوبر، ولازلنا نواجه تحديات لا تقل عن مهمة تحرير الأرض.

جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأكد "بكري"، أن الوطن يواجه تحديات متعددة في الداخل والخارج، ونحتاج إلى عبور جديد يتطلب منا جميعًا اصطفافًا خلف القائد الذي أنقذ البلاد في وقت كادت للهوية المصرية أن تطمس على يد جماعة إرهابية حاولت أن تبني لنفسها استراتيجية تقضي على الوطن وتاريخه الذي استمر لأكثر من 7 آلاف عامًا.

وأشار إلى أن المهمة الاستراتيجية الآن هي أن نعيد روح أكتوبر للوطن لنستطيع بالفعل أن نجعل الهدف أكبر من كل الأزمات فإذا انتصرنا سيعكس ذلك لنا القدرة على العبور من المستحيل.

ولفت "بكري" إلى أننا قادرون على الخروج من هذا المأزق لننجو من تلك الأزمات ونبني بنفسنا قوة حقيقية وإرادة نوعية تمكننا من تحقيق المستحيل بإرادة المصريين.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.