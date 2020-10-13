المؤبد والمشدد لـ 5 عاطلين في الشرقية.. سرقوا "توك توك" بالإكراه

جلس العاطلون الأربعة وخامسهم شريكهم يتفكرون في كيفية توفير مصدر دخل لهم، حتى هداهم تفكيرهم لارتكاب وقائع سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح مهما كلفهم ذلك، معتمدين على كثرتهم، وسلاحهم هو إرهاب ضحاياهم، وشدوا من أزر بعضهم البعض، وباركوا الخطة الشيطانية.

مساء يوم 12 ديسمبر العام الماضي، كان موعد تنفيذ مخططهم، فخيُل لهم أن برد الشتاء القارس حدّ من حركة الناس فى الشارع بإحدى قرى منيا القمح بالشرقية، واتفقوا على أن يستقل اثنان منهم سيارة أو دراجة نارية "توك توك" وأثناء سيرهما معه، يقطع طريقهم الباقون، ويتم تنفيذ الخطة.

توقف اثنان منهم فى الشارع، ومرّ توك توك ساقه حظه العاثر فى طريقهم، استوقفاه وطلبا منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية، ولم يعترضا على غلو الأجرة، وأغريا السائق بمضاعفتها، ثم استقلا التوك توك معه.

وصل المتهمان مع الرجل المجني عليه إلى مكان اتفقا عليه مع الباقون الذين كانوا يرصدون وصولهم، حتى خرجوا عليهم، وقطعوا طريقهم، ثم هددوا السائق بالقتل مالم يترك المركبة، واستولوا على عليها وعلى هاتفه المحمول، بعدما شلوا حركته، ولاذوا بالفرار.

أسرع السائق المجني عليه إلى مركز الشرطة، وأبلغ عن الواقعة، وتحرر محضر فيه أوصاف بالكاد توصل إليها بسبب الظلام وهول الموقف الذي تعرض له، وباشر فريق من مباحث المركز تحرياتهم حول الواقعة، حتى أكدوا صحتها، وأعدوا عدة كمائن للمتهمين، حتى تمكنوا من ضبطهم، وارشدوا عن مكان المسروقات التى تعرف عليها المجني عليه.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معهم، ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ومثُل المتهمون أمام محكمة جنايات الشرقية، والتي نظرت القضية في عدة جلسات، ثم أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين منهم بالسجن المؤبد، وعاقبت الخامس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.