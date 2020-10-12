عاجل.. "الصحة" تدرس إضافة تطعيم جديد للأطفال في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها ناقشت اليوم، مع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، نوع جديد من تطعيمات شلل الأطفال، من المحتمل أن تدخله "المنظمة" في التطعيمات المعتمدة لديها، ليتم التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، اليوم، عقب ترؤوسها اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة، رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت، على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية، خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأضافت وزيرة الصحة، أن هناك حالات لشلل الأطفال في بعض الدول بالمنطقة، ولكن مصر ما زالت خالية من شلل الأطفال.

وشددت وزيرة الصحة، على أن مصر لديها كل تطعيمات شلل الأطفال الحديثة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أن تنظيم حملة في شهر مايو الماضي الذي وصفته بـ"عز وباء كورونا"، لتطعيم الأطفال من التطعيم الحديث من شلل الأطفال "IPV"، الذي يؤخذ عن طريق "الحقن"، موضحة أنه استهدف الأطفال مواليد من أول يناير 2016 حتى إبريل 2018، مضيفة: "وده عشان ميبقاش عندنا حد متطعمش بالتطعيم الجديد".

كانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوصت خلال ترأسها الاجتماع، بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية للمساهمة في تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ستبقى هي البيت الكبير لجميع العاملين في المجال الصحي.