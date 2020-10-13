وزيرة الصحة تشكر الأطقم الطبية: ضحوا في مواجهة كورونا وصامدون

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر والتحية للدول الأعضاء لدورهم المهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، أمس الاثنين، عقب ترؤسها اجتماع الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وقالت إن "اللجنة" قدمت الشكر للأطقم الطبية التي ضحت بأرواحها أو التي ما زالت تعمل لمواجهة الوباء بكل صمود.

وأضافت الوزيرة أن التاريخ لن ينسى عطاءهم أبداً، موضحة أن انتخاب مصر كرئيس للدورة لدورها في الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا، وعطائها للدول الأعضاء ودول العالم، ومشاركتها في الأبحاث الإكلينيكية التي تجري لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن اللجنة ناقشت دعم الدول التي تواجه صراعات أو كوارث طبيعية مثل دولة السودان، وكيفية مواجهة هذه التحديات ودعم تلك البلدان، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

كانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أوصت خلال ترأسها الاجتماع، بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية للمساهمة في تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ستبقى هي البيت الكبير لجميع العاملين في المجال الصحي.