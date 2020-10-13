وزيرة الصحة: مصر قادرة على تصنيع "لقاح كورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ما زالت تقوم بالعمل على التجارب السريرية على لقاحين لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إحدى الشركات الصينية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، أمس الاثنين، عقب ترؤوسها اجتماع الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأضافت الوزيرة أننا اتخذنا خطوات جادة جداً مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع أحد اللقاحات إذا تم اعتماده دولياً عقب التجار السريرية.

وتابعت: "إن شاء الله تكون مصر قادرة على ذلك، ووقتها مش بس هنساعد نفسنا، ولكن هنساعد الدول الأفريقية والتي تحتاجه".

كانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أوصت خلال ترأسها الاجتماع، بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية للمساهمة في تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ستبقى هي البيت الكبير لجميع العاملين في المجال الصحي.