إشادات بأداء هيفاء وهبي في مسلسل"أسود فاتح": في طريقها للعالمية

حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على إشادات عديدة من جمهورها عبر السوشيال ميديا بعد عرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح"، وأجمع جمهور هيفاء على جودة أدائها الفني.

وجاءت التعليقات كالتالي: "اللي ما شاف حلقة الليلة من ⁧‫(أسود فاتح) ما شاف شي، الصرخة من نص القلب وجعتلنا قلبنا، قص الشعر بيعبر عن بداية جديدة ومش كل البدايات حلوة بالحياة.. الله يستر شو ناطر رانيا وكيف رح تكون حياتها الجديدة!‏⁦‪هيفاء وهبي ‬⁩ أداءك بها المسلسل للتاريخ!".

وعلق آخر "حلقة النهارده قوية جداً وأداء هيفاء في كل المشاهد رائع رائع رائع ماحسيتش لحظة أنها بتمثل هيفاء في طريقها للعالمية".

وقال آخر "تمثيلك يضرب بصميم القلب خلق الفن لك وخلقتي لتكوني نجمة يليق بك هذا الاعتلاء والارتقاء انتي دائماً في القمة لا أحد ينافسك إطلاقاً فنك وتمثيلك يدرس ويعلم أبدعتي فأنا عاشقة لفنك وفخورة بك الله يوفقك ويضل عطائك مستمر انتي فنانة بكل معنى الكلمة".

وتجسد هيفاء دور رانيا خطاب، وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.