هيفاء وهبي في الأكثر مشاهدة على "شاهد" بعد عرض "أسود فاتح"

حقق مسلسل "اسود فاتح" مشاهدات عالية عبر تطبيق شاهد عقب عرض أولى حلقاته، أمس، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر التطبيق.

"اسود فاتح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

وقد واجه المسلسل العديد من الأزمات، كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتسبب انفجار مرفأ بيروت في توقف التصوير، أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.