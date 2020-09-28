احلام تهنئ هيفاء وهبي على مسلسل "إسود فاتح"

هنأت المطربة الإماراتية أحلام الفنانة هيفاء وهبي بعد عرض أولى حلقات مسلسل "إسود فاتح" عبر منصة شاهد.

وقالت أحلام: "راح نستمتع بكم جميعاً ⁧‫"أسود فاتح‬⁩ "أهنئ الجميع وأخص الغاليه الرائعة الديڤا ⁧‫هيفاء وهبي‬⁩ الحصان الرابح في كل مكان مبروك".

وتجسد هيفاء دور رانيا خطاب، وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد"."إسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين.