عبدالمنعم سعيد: هدف حرب العراق وأفغانستان كان إسقاط القاهرة والرياض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن نشر خطابات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد إقامة دولة إيرانية في مصر، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في موقف الدولة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث يرون أن هناك مشكلة حقيقية في الدول العربية، تعود للنظم الحاكمة فيها.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، وتقدمه لميس الحديدي، الاثنين، أن جماعة الإخوان قدموا أنفسهم على أنهم يمثلون الديمقراطيات الإسلامية مثل الديمقراطيات المسيحية في الغرب، وفي هذا الوقت كانوا قد تمكنوا في كل المساجد في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى أن المراكز البحثية ظهر فيها بعض العناصر من أبناء الجيل الثاني للإخوان الذي هاجر في الستينيات، وبدأوا يروجون لوجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع المفكر السياسي، أن الكثيرين ممن كانوا في إدارة جورج بوش، كشفوا أن الهدف الرئيسي من غزو العراق وأفغانستان، كان القاهرة والرياض، وعندما جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حاولوا إسقاط وتغيير نظم الحكم في البلدين عن طريق المظاهرات من الداخل.

وأشار، إلى أن هناك فصلا في مذكرات هيلاري كلينتون تحدث عن تعليم بعض الشباب في صربيا، وشرق أوروبا على كيفية إسقاط الدول.

ولفت إلى أن ما تم نشره من مذكرات هيلاري كلينتون يعتبر "كنزا" بالنسبة للشرق الأوسط، وهو جزء من الصراع على الانتخابات في الولايات المتحدة، حيث يريد الرئيس الأمريكي إظهار أن الحزب الديمقراطي والجمهوري فشلا في السابق في السياسة الخارجية وأنفقا الكثير من المال على الحروب، وأن البلاد تحتاج إلى شخص يغير هذه الطريقة.

وأوضح "سعيد"، أن هناك "عار" على شخص مثل أوباما عندما قال "الآن يعني الآن" وقت ثورة يناير، وكان وقتها يأخذ موقفا رجعيا ومتخلفا، ويأخذ موقفا من المرأة والمسيحيين رجعيا، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان يتحدثون بشيء باللغة العربية، ويتحدثون بشيء آخر باللغة الإنجليزية.