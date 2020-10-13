مي عبدالحميد: نستهدف زيادة وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مليون بحلول 2024

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم يرغبون في توفير وحدات سكنية لكل طبقات المجتمع من فئات الدخل الدنيا، والأعلى، والمتوسطة، حيث تم بحث الشروط العامة للتقدم للوحدات السكنية، موضحة أنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية لفئات الدخل حتى 6 آلاف جنيه للأسرة، وتوفير 25 ألف وحدة سكنية للفئة حتى 9 آلاف جنيه، والوزارة سوف ستطرح 125 ألف وحدة سكنية أخرى للفئات الأعلى من ذلك، بشروط ملائمة قد تكون بسعر التكلفة، مشددة على أن الدولة تستهدف رفع عدد الوحدات السكنية إلى مليون وحدة خلال 2024.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الإسكان الاجتماعي سيكون في 10 مدن جديدة، مثل بدر، وأكتوبر، والعبور الجديدة، وقنا الجديدة، وأغلب المدن الجديدة التي كان عليها طلب كبير في الفترات السابقة، وحتى مدن الصعيد سيتم طرح وحدات سكنية فيها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنهم سيطرحون الشروط على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وبعدها يتم الإعلان عنها للمواطنين، لافتة إلى أن الشروط قد تكون مثل السنوات السابقة حيث يدفع المواطن نسبة 15% يتم تقسيطها على 3 سنوات، وكل 3 شهور يتم دفع قسط حتى تنتهي فترة الإنشاء، وبعدها يتم التسليم.

وأوضحت أن الشريحة الجديدة (وهي بين المتوسطة والإسكان الاجتماعي)، سيتم إنشاء 25 ألف وحدة في 9 مدن جديدة، ومساحات الوحدة تتراوح بين 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا، ولكن لكن تكون مدعومة، ويحصلون على قرض لمدة 20 سنة بفائدة 8% فقط.

ولفتت إلى أن هناك 335 ألف أسرة تشمل حوالي مليون و600 ألف مواطن، تم تخصيص وحدات لها، وحصلت على العقود، بتمويل وصل إلى 33 مليار جنيه من البنوك بنظام التمويل العقاري، موضحة أن هناك إقبال أكثر على المدن الجديدة.

وشددت على أن أي مواطن مستحق يريد وحدة سكنية سوف يحصل عليها، لافتة إلى أن برنامج "سكن لكل المصريين"، سوف يقلل من الشروط المطلوبة، مثل فئات الدخل، وسوف يحصلون على سكن بأسعار مناسبة.

وكشفت، أنه بالنسبة للصعيد أصبح الإقبال على الوحدات السكنية كبيرا، وأصبح هناك طلبات متراكمة، مشددة على أن هناك خدمات متوفرة ومواصلات بأسعار ميسرة و"أتوبيسات" مكيفة، وبها إنترنت، لكي توصلهم للمدن القديمة.

ولفتت إلى أن مصر تنفذ حاليا أكبر مشروع إسكان اجتماعي على مستوى العالم، والدولة حصلت على قروض من البنك الدولي بقيمة مليار و300 مليون دولار، لأنه مشروع كبير وناجح ومن أكبر المشروعات على مستوى العالم، والدولة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي بحلول 2024.