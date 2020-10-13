بدء بروفات مسرحية "مورستان" للمخرج سمير العصفوري

بدأت أولى بروفات مسرحية "مورستان"، بالأمس، والمأخوذة عن مسرحية "بير السلم" للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة على المسرح القومى للمخرج الكبير سمير العصفورى.

وكان من ضمن من حضروا البروفة أبطال العرض المسرحي سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، أحمد سلامة، نورهان كما يشارك في بطولة المسرحية سماح أنور، رامي الطنباري، سميحة عبدالهادي، علي كمال، هشام الشربينى، أيمن إسماعيل، فتحى سعد ومحمد نصار.

العرض المسرحي تصميم الديكور حازم شبل، الموسيقى والألحان أحمد الناصر، وتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، وتصميم الملابس للدكتورة أمانى حسنى.

والمسرحية من إنتاج المسرح القومى، برئاسة الفنان إيهاب فهمى، ورئيس البيت الفنى للمسرح الفنان إسماعيل مختار.

يذكر أنه كان قد أكد المخرج سمير العصفوري لـ"الوطن"، أنه يعمل على التحضير للمسرحية الجديدة، وعن موعد العرض، أشار إلى أن الجهة المنتجة للمسرحية هي من ستحدد موعد عرض المسرحية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقديم المسرحية منذ خمس سنوات.

وكانت مسرحية "بير السلم" قد تم عرضها على خشبة المسرح في فترة الستينيات من إخراج الفنان سعد أردش وشارك في بطولتها كل من أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، توفيق الدقن، شفيق نور الدين ورجاء حسين.

يذكر أن المخرج سمير العصفوري في شهر يونيو الماضي كان قد قدم تعليقا صوتيا قبل عرض مسرحية "المغفلة" الليلة، ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" و"خليك في البيت - الثقافة بين إيديك: تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وتحدث "العصفوري" خلال المحاضرة عن جوانب من حياة وأعمال الكاتب المسرحي الروسي الشهير أنطون تشيكوف، والذي قدم له عددا من الأعمال كمخرج مسرحي، وتعامل مع أعماله، كما أنّه من المنتظر عقب انتهاء عرض المسرحية، يعقب عليها الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأعرب العصفوري عن سعادته بالمشاركة في المبادرة التي يراها حركت الراكد، وتعتبر من الأفكار المفيدة للجمهور، وتحفظ التراث المسرحي على "يوتيوب".

وعلى جانب آخر كانت قد شاركت الفنانة سميحة أيوب في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة" من بطولة كل من الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف ومن إخراج وائل إحسان.