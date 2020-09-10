عرض 6 مسرحيات في آخر أيام فعاليات المهرجان التجريبي

يلتقي جمهور مهرجان المسرح التجريبي مع ستة عروض في أقسامه المتنوعة، فضلا عن ختام البرنامج التثقيفي، مع آخر أيام ورشة "الإدراك، اللعب.. والأداء"، مع المخرج الأمريكي "جيف جونسون"، وذلك في آخر أيام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وقبل حفل جوائز وختام المهرجان، المقرر إقامته غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يختتم "جونسون" ورشته عبر تطبيق زووم في يومها الثالث، في تمام الثالثة عصرا، وفي الرابعة يلتقي جمهور المهرجان مع العرض المسرحي الأذربيجاني "القناع" للمخرج باختيار خاني، والذي يعد ختاما لعروض قسم "ذاكرة المهرجان".

أما آخر عروض المهرجان المتنافسة ضمن مسابقة العروض المصورة فسيكون العرض الهولندي" هذه ليست رقصة ثنائية" من إخراج أستر ناتسجل، ويعرض علي القناة الرسمية للمهرجان على "يوتيوب" في تمام الخامسة والنصف مساءا.

وفي آخر أيام مسابقة العروض المصرية الحية يلتقي متابعي المهرجان مع مسرحية "الوردة والتاج"، للمخرج إبراهيم شرف علي مسرح على فهمي - مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام السادسة والنصف مساء، وفي التوقيت نفسه يعرض المخرج أحمد فؤاد للجمهور ولجنة التحكيم علي المسرح الصغير بالأوبرا مسرحية "بلا مخرج".

كما سيتم تقديم عرض "المأوى"، من إخراج حسام سعيد في الثامنة والنصف علي خشبة مسرح الجمهورية وبحضور لجنة التحكيم، وتعرض المخرجة ريم حجاب في التوقيت نفسه علي مسرح الهناجر مسرحية "كارمن".