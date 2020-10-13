بيل جيتس: سبيل وحيد أمام العالم للخلاص من وباء كورونا

قال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، إن هناك مخرجا واحدا للتغلب على وباء كورونا المتفشي في العالم، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد جيتس، أن المخرج الوحيد للتغلب على الوباء، يكمن في التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم"، عن حواره مع قناة "إن بي سي".

وأضاف: "السبيل الوحيد ليعود البشرية إلى حياتهم الطبيعية، هو التوصل إلى لقاح فائق الفعالية وبأسعار في المتناول ضد فيروس كورونا".

وتوقع جيتس، أن ينتهي وباء كورونا في عام 2022، مشيرًا إلى أن التطعيم الشامل سيوقف انتشار العدوى على نطاق عالمي.