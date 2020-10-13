شاب يذبح زوج والدته المسن بسبب خلافات أسرية في الزيتون

أنهي شاب حياه زوج والدته، ذبحا بالسكين، في منطقة الزيتون؛ بسبب خلافات أسرية، وضبط المتهم، ونقلت الجثة الي مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالمجني عليه.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور علي شخص مذبوحا، داخل شقته في دائرة القسم.

وبالانتقال، تبين العثور علي جثة "أحمد علي كامل"، 65 عاما بالمعاش، وسط بركة من الدماء في صاله الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الأخيرة، ما يؤكد أن المجني عليه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

وبالفحص، تبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما؛ بسبب خلافات أسرية، قام علي إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفرا هاربا، وتم التحفظ علي الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وجار العرض علي النيابة العامة، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي السكين المستخدم في الجريمة، وإرساله إلى المعمل الجنائي؛ لرفع البصمات، وتحديد الدماء التي عليه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص، بسبب وفاة المجني عليه.