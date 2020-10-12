لص يذبح عجوزا في الشرقية ويسرق مشغولاتها الذهبية

تواصل مباحث الشرقية جهودها؛ لكشف غموض مقتل عجوز في العقد السابع من عمرها، عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في الزقازيق، وتبين أن منفذ الجريمة، لص نجح في ذبحها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وبينت تحريات المباحث، سرقة مشغولاتها الذهبية، بحسب أقوال أسرتها، وأنهم فوجئوا بالواقعة عقب ذهاب أحدهم للاطمئنان عليها.

وأفادت التحريات، أن المجني عليها "سميرة.و" 68 عاما، ربة منزل، كانت غارقة في دمائها داخل مسكنها بمنطقة "العصلوجي"، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، العثور على الجثة مُسجاة، بجوارها العكاز الخاص بالمجني عليها، وظهرت كدمات بأنحاء متفرقة بها، فضلا عن جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح فى رأسها ووجها، وأنها كانت تعيش رفقة زوجها، بعد زواج كافة أبنائهم.

كما تبين بعثرة محتويات شقة المجني عليها، واختفاء كافة المصوغات الذهبية الخاصة بها.