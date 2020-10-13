دراسة بريطانية: لقاح الإنفلونزا الموسمية قد يحمي من كورونا

كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الصحة العامة في بريطانيا، أنّ لقاح الإنفلونزا الموسمي قد يوفر الحماية الحيوية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأظهرت الدراسة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّ خطر الوفاة يتضاعف إذا تزامن مرض الإنفلونزا الموسمية بكوفيد - 19، في وقت استمرت فيه المحاولات الحكومية للحصول على عدد أكبر من اللقاح لتلبية الطلب المتزايد عليه في أوروبا.

في هذا السياق، أكدت دراستان في إيطاليا والبرازيل، فحصتا أكثر من 100 ألف مريض، أنّ التطعيم الروتيني ضد الإنفلونزا يقلل دخول مرضى كورونا إلى المستشفيات، والحاجة إلى العناية المركزة لدى بعض المصابين.

وقال الخبراء في جامعني (ميلانو) الإيطالية و(ساو باولو) البرازيلية، إنّ الأدلة كانت مقنعة للغاية لدرجة أنّه يتعين على جميع الحكومات متابعة حملات لقاح الإنفلونزا باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لحماية السكان من فيروس كورونا.