26 ألف إصابة جديدة في فرنسا في أكبر حصيلة منذ بدء جائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 26 ألفا و896 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 718 ألفا و873 حالة مؤكدة منذ ظهور الجائحة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 54 حالة وفاة إضافية الجمعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و630 حالة.

ومن المقرر دخول أربع مدن فرنسية هي "ليل" و"جرونوبل" و"ليون" و"سانت-إتيان" إلى دائرة التأهب الأقصى، وفرض قيود صحية جديدة، والتي ستؤدي بدورها إلى إلغاء سباق "باري-روبيه" للدراجات الهوائية والذي كان من المقرر إقامته في 25 أكتوبر الجاري.

وفي المنطقة الباريسية، طلبت هيئة الصحة المحلية من المستشفيات والعيادات تعبئة كافة مواردها تحسبا لتدفق كبير لمصابي كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.