تراجع اليورو.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020

تقدم "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة؛ إذ استقر سعر صرف الدولار.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.40 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.40 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.