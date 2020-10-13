الدولار يواصل الاستقرار واليورو ووالإسترلينى يتراجعان

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، في كل البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم 13 أكتوبر 2020، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.76 جنيه في بداية التعاملات اليومية.

وسجّلت بنك "أبو ظبي الأول" أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.77 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك: العربى الإفريقى الدولى، الأهلى المتحد، التجارى الدولى، المصرف العربى الدولى، ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي بقيمة قرش ليسجل 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، و"hsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 5 قروش كأعلى سعرا للشراء بـ18.45 جنيه، في بنك التعمير والإسكان، كما شهد سعر الجنيه الإسترليني، تراجعا بقيمة قرشين، وسجل أعلى سعر للشراء بـ20.40 جنيه، في بنوك: الـهلى الكويتى بيريوس، مصرف أبوظبى الإسلامى، قناة السويس، الأهلى المصرى.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، مع توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.