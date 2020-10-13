مرشحون للنواب بقنا يستغلون المصالح الحكومية في الدعاية

ضرب عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم في دوائر قنا الانتخابية، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عرض الحائط، بتعليق لافتات الدعاية الخاصة بهم، على بعض المصالح الحكومية والمنشآت المملوكة للدولة.

ورصدت "الوطن" دعاية انتخابية على الكوبري المعلق على ترعة الكلابية بمنطقة الشيخ يونس في قنا، ما يعد مخالفًا لقرارات الهيئة الوطنية المنظمة للانتخابات.

وفي مركز نجع حمادي، استغل عدد من المرشحين أسوار المصالح الحكومية، لتكون مسرحا للافتات الخاصة بهم، حيث اتخذ أحد المرشحين من بوابة المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، مكانا مميزا بمدخل المدينة لوضع دعايته، كما وضع آخرون على منافذ الصرف الآلي ببنك مصر صور المرشحين، فضلا عن أسوار المدارس والبوابات.

وفي مركز الوقف، شمال قنا، استغل عدد من المرشحين مستشفى الوقف المركزي، ومسجد عباد الرحمن بنجع مكي التابع لدائرة المركز في نشر لافتات الدعاية الانتخابية ولصقها.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز لها فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.