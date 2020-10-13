الهضبة الإثيوبية تتعرض لأمطار غزيرة اليوم

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم، أنّ الهضبة الإثيوبية ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترًا، كما تشهد هطول أمطار خفيفة لمتوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 ملليمترًا في اليوم على منطقة المستنقعات، وفي منطقة البحيرات الاستوائية من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة لمتوسطة تتراوح من 3 إلى 15 ملليمترًا في اليوم.

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 ملليمترًا، الأربعاء، كما تشهد منطقة المستنقعات هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مليمترًا في اليوم، وفي هضبة البحيرات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفية لغزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترًا في اليوم.

وفيما يتعلق بمصر، توقع المركز عدم سقوط أمطار اليوم وغدًا على كل أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أن فيضان النيل عالٍ، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لانتهاء شهر أكتوبر الجاري.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميا لحالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلًا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.