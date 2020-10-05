توقعات طقس 72 ساعة.. حار على القاهرة وسقوط أمطار رعدية ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، الثلاثاء والأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة، و من المتوقع سقوط أمطار متوسطة (30%)، تكون رعديه أحيانا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر خلال الثلاثة أيام المقبلة.

طقس الثلاثاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمي 34 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمي 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

طقس الأربعاء 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

طقس الخميس 8 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.