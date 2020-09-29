الري: أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية.. اليوم

كشف مركز التنبؤ بالطقس التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم، عن أنّ الهضبة الإثيوبية ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمتراً اليوم الثلاثاء.

كما تشهد منطقة المستنقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 20 ملليمتر في اليوم، وفي هضبة البحيرات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفية لغزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترا في اليوم.

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 35 ملليمترا، غداً الاربعاء، كما تشهد منطقة المستنقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مليمتر في اليوم، وفي هضبة البحيرات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفية لغزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 ملليمترا في اليوم.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميا لحالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن المركز يضم أحدث التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في مجالات جمع وتبويب البيانات الهيدروليكية والمتيورولوجية وتطبيقاتها فى تقدير كميات وتوزيعات الأمطار والمحاكاة الطبيعية للسلوك الهيدرولوجى للأمطار، وتشمل الوحدة أجهزة استقبال صور القمر الصناعى الأوروبي ميتوسات بتردداتها المختلفة، التي تم تحديثها وتطويرها بعد إطلاق وتشغيل الجيل الثاني من سلسلة الأقمار الصناعية (ميتوسات)، كما يتم تطبيق نموذج مناخى ثلاثى الأبعاد للتنبّؤ بكميات الأمطار خلال فترات زمنية من 5 إلى 3 سنوات.

وأضافت أن التقدير الجيّد لكمية المطر يؤدى إلى معلومات صحيحة، وهو ما دفع المركز إلى استخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد، بالإضافة إلى القياسات الفعلية لكميات الأمطار للمحطات الأرضية الموجودة فى دول حوض النيل، حيث يتم الدمج بين تلك القياسات للوصول إلى الدقة المطلوبة لكميات الأمطار على الهضبة الإثيوبية، لما تمثله من أهمية خاصة، حيث يصل 85% من الأمطار الواردة منها للسد العالى.