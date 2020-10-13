صور نادرة للسادات.. هدية سفارة بنجلاديش لمتحفه بمكتبة الإسكندرية

أهدت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة مجموعة من الصور النادرة للرئيس الراحل، محمد أنور السادات، إلى المتحف الذي يحمل اسمه بمكتبة الإسكندرية، حيث تجسد هذه الصور تطور العلاقات بين القاهرة ودكا.

وتوثق الصور، التي كانت تحتفظ بها سفارة بنجلاديش، العلاقة الوطيدة التى كانت خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، و"الشيخ مجيب الرحمن"، الذي تولى منصب رئيس دولة بنجلاديش، ثم منصب رئيس الوزراء، في ذلك الوقت.

وأكدت مكتبة الإسكندرية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تمت إضافة الصور إلى العرض المتحفي داخل المتحف لفترة معينة، تكريماً لهذا الإهداء من قبل الدولة الصديقة.

وتُعد مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بنجلاديش، واستمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين بدءاً من تولي الرئيس السادات، الذي قام بأول زيارة إلى الدولة الواقعة بوسط آسيا، في 25 فبراير 1974.

كما يُعد متحف السادات، الذي يتبع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، هو الأول من نوعه عن الرئيس الراحل بمدينة الإسكندرية، حيث جاء إنشاؤه في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وتم تخصيص جناح كامل للمتحف، بجوار "القبة السماوية"، ويمتد على مساحة 260 متراً مربعاً.

ويشاهد الزائر، قبل دخول المتحف، عرض "بانوراما التراث" عن الرئيس السادات، حيث جرى الاستعانة بلقطات فيديو، أهداها التلفزيون المصري للمكتبة، بمجموع 12 ساعة، تضم عدداً من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب، وفيلم السادات "أكشن بيوجرافي"، بالإضافة إلى استعراض لكافة الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر 1973، ومفاوضات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، فضلاً عن مجموعة من التسجيلات التي لم يتم إذاعتها من قبل، سواء في مصر أو الدول الأجنبية.

ويضم المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها السادات خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.