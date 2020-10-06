من مكتبة الإسكندرية إلى السد العالي.. مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

شهدت مختلف المحافظات احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الثلاثاء، من مدينة الإسكندرية شمالاً، إلى أسوان في أقصى الجنوب، ومن العريش شرقاً، حتى مطروح غرباً، حيث حرص المحافظون على وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية للجندي المجهول، وسط أجواء احتفالية بهذه المناسبة.

ففي الإسكندرية، تجمع المارة أمام القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، وسط المدينة، لمشاهدة العروض الفنية والموسيقية، على أنغام الأغاني الوطنية، كما اصطف عدد من الأطفال على طريق الكورنيش، يحملون علم مصر، ويرددون أغنيات النصر.

وفي بورسعيد، قام المحافظ، اللواء عادل الغضبان، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، في حديقة ميدان "المسلة"، يرافقه عدد من قيادات المحافظة، حيث قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، بينما عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، وأكد المحافظ أن ذكرى حرب أكتوبر ستظل دائماً مثلاً لأروع ملاحم الانتصار، التي سطرها جنود القوات المسلحة البواسل، وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية.

واحتشد عدد من أهالي بورسعيد في ميدان "المسلة"، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، على أنغام الأغاني الوطنية، ورفعوا علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعالت الهتافات "تحيا مصر".

ووضع محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، إكليل الزهور على النصب التذكاري بمدينة بنها، لشهداء الوطن من أبناء المحافظة، كما بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، كما بعث رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، ببرقية مماثلة إلى رئيس الجمهورية.

وفي المنوفية، قام المحافظ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم، يرافقه قيادات المحافظة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فيما عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، والسلام الجمهوري.

ووضع محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طنطا، وأكد المحافظ على ضرورة استعادة روح أكتوبر لدى الأجيال القادمة، بينما أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أثناء وضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول في حي "سخا"، بمدينة كفر الشيخ، أن الدولة المصرية لن تنسى أبطالها، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير كل شبر من أرض مصر.

وأرسل الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، نيابة عن مجلس الجامعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما شهد رئيس جامعة دمياط، الدكتور السيد محمد دعدور، الاحتفالية التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر.

وفي بني سويف، قرأ المحافظ، محمد هاني غنيم، الفاتحة على أرواح الشهداء، أثناء قيامه وعدد من قيادات المحافظة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بحديقة "الخالدين" في ميدان "الشهداء"، بمدينة بني سويف، كما وضع محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بوضع الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما قدم محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، التهنئة إلى رجال القوات المسلحة بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.