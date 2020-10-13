محافظ القاهرة يعيد فتح باب استنزال "تالف الأطيان" من الحيز الزراعي

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إعادة فتح باب استنزال الأراضي الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين بداية من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم 2020.

وعلى راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 الى 5000 مع إمكانية إستكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب.

وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.