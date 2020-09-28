خالد عبد العال يشهد حفل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم ٣٥٠ من عمال وقيادات الهيئة.

وأكد المحافظ خلال الحفل حرصه على لقاء العاملين تقديرا لمجهوداتهم الواضحة بشوارع العاصمة وعملهم على توسيع الرقعة الخضراء ، وانارة الاعمدة ، والقيام على نظافة الشوارع وإلانتظام في الجمع السكني.

كما أكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مشيرا إلى تقدير الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين والذي بدا واضحا اثناء أزمة كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة ، مؤكدا أنه سيلتقي كثيرا مع أعداد أخرى من العاملين بالهيئة وسيذهب إليهم فى أماكنهم خلال الفترة القادمة تقديرا لجهودهم.

كما وعد المحافظ العاملين بتلبية كافة طلباتهم المادية والصحية والاجتماعية مؤكدا أن عملهم يلقى استحسان الجميع، مشيدا بالروح الجماعية التي اصبحت تسود بين العاملين بالهيئة وهو ما لمسه المواطن من رفع مستوى النظافة وانخفاض شكاوى المواطنين. كما أشاد المحافظ بمستوى الإنارة والتشجير الذي أصبح بالعاصمة حاليا.