"كورونا" يفعل بأمريكا ما لم تحدثه حروب: توقعات بوفاة 500 ألف بالفيروس

أظهرت التوقعات التي أصدرها معهد الإحصاء والتقييم الصحية، التابع لجامعة "واشنطن"، مؤخرا، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد بأمريكا سيصل إلى ما يقرب من 400 ألف حالة، بحلول شهر فبراير، وربما 500 ألف، وفقا لتطورات "كورونا" في الوقت الحالي.

كما أشارت التوقعات، إلى أنه وصولا إلى منتصف يناير المقبل، سيصل عدد حالات وفيات كورونا في اليوم الواحد بالولايات المتحدة إلى 2200 حالة تقريبا، وفقا لما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم، وسيصل عدد الوفيات في بداية فبراير إلى 394693 حالة.

ومن المتوقع أيضا، أن تصل حالات الوفيات بأمريكا إلى 500 ألف حالة، في حال اتخاذ قرارات بتخفيف إجراءات الوقاية والحماية من الفيروس، ولكن في حال ارتداء 95% من الشعب الأمريكي قناع الوجه الطبي، قد يصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 310 ألف حالة وفاة فقط.

وفي الفترة الأخيرة، ازداد عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة بشكل ملحوظ، وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن في الفترة ما بين الخامس وحتى الحادي عشر من أكتوبر، زاد معدل الإصابات اليومية إلى 50 ألف حالة تقريبا، كما سجلت، في 9 أكتوبر، ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة جديدة.

وطبقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفع مجمل عدد الإصابات "كورونا" بأمريكا، مساء أمس، ليصل إلى 7مليون و800 ألف حالة إصابة تقريبا، ووصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 214 ألف وفاة.

وجاءت هذه التوقعات على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف سبتمبر الماضي، أن حكومة بلاده يمكن أن تبدأ في طرح لقاحات فيروس كورونا في بداية شهر أكتوبر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها كل الإمدادات اللازمة، وسيتمكن مسؤولو الصحة من طرح ما لا يقل عن 100 مليون جرعة نهاية العام، وأن اللقاح سيكون متوفر في شهر أكتوبر أو نوفمبر على الأكثر، معتقدا عدم تأخر اللقاح أكثر من ذلك.

وكان "ترامب" قد أعلن أيضا، الأسبوع الماضي، تعافيه من فيروس كورونا، بفضل أدوية شركتي "إيلي ليلي" و"ريجينيرون"، مبديا رغبته في توفيرها على نطاق واسع مجانا.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أيضا، أن شركة "إيلي ليلي" تقدمت بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ للسماح باستخدام دوائها "لي كوف 555" الجديد المضاد لكورونا.