ميرنا الهلباوي تتصدر "التريند" بعد خطبتها من محمد عطية

تصدر اسم "ميرنا الهلباوي"، محركات البحث علي "جوجل"، بمجرد أن أعلن نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، خطبته منها مساء أمس، وجاء الإعلان بطريقة غامضة بعض الشيء، ولكنها اتسمت بالرومانسية، وتفاعل جمهور الفنان المصري بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميرنا الهلباوي، مع نجم ستار أكاديمي محمد عطية، خلال الآونة الأخيرة في عدة مناسبات، ونشرا صورا جمعتهما سويا، حتى أعلنا ارتباطهما رسميا.

وميرنا الهلباوي من محافظة الإسكندرية، وتربت وسط أسرة متوسطة، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت كمقدمة برامج في الراديو، وكذلك في إحدى البرامج بإذاعة "إنيرجي"، مع الإعلامي وائل منصور.

وكتبت ميرنا الهلباوي، روايتين هما: "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا"، وبعد نجاحها قدمت "كونداليني"، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51، وانضمت لأحد أندية كرة القدم، وظلت تلعب لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لإصابة حالت بينها وبين الرياضة .

وتميزت ميرنا الهلباوي بشخصيتها القوية؛ فهي صاحبة أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية، واصطدمت مع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسبب أحد المطاعم التي تمتلكها في الإسكندرية واتهامها بعدم العمل بقرار الحكومة بالغلق التام.

ولم تكن تلك المرة الأولي، التي تتصدر ميرنا الهلباوي، تريند محركات البحث، ففي مارس الماضي، احتل اسمها الأكثر بحثا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد حملة من الهجوم التي تعرضت لها، عقب تدوينة لها، طالبت من خلالها بنزول المواطنين للشوارع لممارسة الرياضة والمشي، بسبب حالة الطقس الجيدة.

وكتبت ميرنا الهلباوي، عبر حسابها الشخصي: "هل ينفع ننزل نتمشى أو نجري أو نتمرن في الهواء الطلق وسط أزمة الكورونا؟ الأطباء بيقولوا أه ينفع طالما فيه مسافة بينك وبين اللي معاك أو اللي جنبك ومعاك كحول أو چيل معقم".