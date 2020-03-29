سياحة الإسكندرية: تشميع كافيه ميرنا الهلباوي لفتحه بيوم الحظر الكامل

قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إغلاق وتشميع كافية البلوجر ميرنا الهلباوي بمنطقة الشاطبي ، وسط المدينة، لمدة شهر كامل وذلك لمخالفتها قرار مجلس الوزراء وتقديم خدمة التيك واي وفتح المطعم في يوم الحظر الكامل للمحال التجارية والمطاعم يوم الجمعة والسبت.

ووردت بلاغات إلى إدارة السياحة بتواجد المواطنين على سور الكورنيش وقيام الكافيه بنزول طلبات لهم وتجمعهم أسفل الكافيه.

وانتقلت قوة أمنية من قسم باب شرقي التابع له الكافيه وتبين عمل الطاقم في يوم الحظر الكامل وتنزيل الطلبات إلى الرواد دون تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

كانت البلوجر ميرنا الهلباوي، دعت من خلال ستوري لها على انستجرام أهالى الإسكندرية للنزول والاستمتاع والاتصال بالكافيه الخاص بها من أجل طلب المشروبات.