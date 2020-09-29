كاتبة كويتية: صباح الأحمد كان عاشقا لمصر.. والدولتان على قلب واحد

أكدت الكاتبة الكويتية نيرمين الحوطي، أن مصر والكويت شعب واحد، ومهما صار من خلافات بين مصر والكويت يظلان على قلب واحد، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وهناك الكثير من العلاقات والمواقف التي توطد العلاقة بين الدولتين.

وأضافت "الحوطي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر لا تنسى موقف الكويت بجانبها، والكويت وشعبها لا ينسيان وقفة مصر تجاه الكويت في الكثير من المواقف المختلفة، مؤكدة أن مصر دولة شقيقة والعلاقات معها تاريخية.

وأعربت الكاتبة الكويتية عن حزنها الشديد لوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الساعات القليلة الماضية، قائلًا إنه كان له بصمة كبيرة في كل أنحاء الدولة، وفي كل وزارات الدولة.

وتابعت: "كان له بصمة في كل وزارات الدولة، وبصمة ثقافية وإعلامية، أول من أقام الحركة الثقافية في الكويت، وتبنى الإعلام من خلال افتتاح لمعاهد الثقافية، وكان عاشقًا للكويت، وعاشقًا للأمة العربية ولمصر".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.