روابط التقديم.. وظائف خالية للخريجين في 4 بنوك كبرى

بإمكان خريجي كليات التجارة وما يعادلها، إدارة أعمال، علوم الحاسب، الاقتصاد وما يعادلها، حقوق وهندسة الحاسبات، الجدد، ومن لم يتجاوزوا 28 عاما، التقديم الآن للعمل في 4 بنوك مصرية كبرى، هي: الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وSAIB، في ظل إعلانها عن فرص عمل لديها في الوقت الراهن، بحسب مواقعها الإلكترونية.

وأتاح البنك الأهلي المصري، فرص شغل الوظائف المتوفرة لدفعات: 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020، بشروط تضمنت أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة، وألا يزيد السن عن 28 عاما عند التعيين، وأن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

أما التخصصات المطلوبة لـ"البنك"، فهي: تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)، إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)، اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، وحقوق.

وأعلن البنك التجاري الدولي، عن فرص عمل بفروعه في 4 محافظات هي: "القاهرة، والجيزة، وبورسعيد ودمياط"، تضمنت محللين ومحاسبين، واستقبال وخدمة عملاء ومهندسين مراكز البيانات وسكرتارية، بينما طلب بنك قناة السويس من الراغبين في شغل الوظائف إرسال سيَّرهم الذاتية على البريد الإلكتروني hr@scbank.com.eg، مؤكدا ترحيبه بأصحاب الخبرات المخضرمين والمواهب الجديدة، الذين يرغبون في متابعة مسيرة مهنية متميزة في المجال المصرفي.

وطالب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الحالية أو المستقبلية لديه، التقديم عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك careers@saib.com.eg، مؤكدا قيام قطاع الموارد البشرية لديه، كجزء من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به، بوضع خطة لإعداد ثان و ثالث من المديرين لتولي المسئولية، وفقا لحاجة العمل، من خلال الحاقهم بعدد من البرامج، والتي تضمن توافق خبراتهم ومهاراتهم الجديدة، مع تلك التي تتطلبها الوظائف الجديدة.