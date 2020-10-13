"الحريري" يكثف جولاته الانتخابية بدائرة محرم بك بالإسكندرية

كثف النائب والمرشح المهندس هيثم الحريري، نائب مجلس النواب، جولاته الانتخابية بمناطق دائرة محرم بك، والتي تضم 3 مناطق كبرى شعبية هي محرم بك، وكرموز، ومينا البصل.

ويحاول "الحريري" التواجد بين أهالي الدائرة وتقديم كشف حساب بما تم في الدورة الماضية من المجلس، إضافة إلى عرض برنامجه الانتخابي بين أهالي الدائرة.

ويؤيد وزير القوى العاملة السابق الدكتور كمال أبو عطية، النائب هيثم الحريري، حيث تواجد معه في الجولات الانتخابية.

وتشتد المنافسة داخل دائرة محرم بك، التي تضم أحياء وسط وغرب الإسكندرية، حيث يسعى كل مرشح فردي من الـ28 مرشحًا مستقلًا، إلى الفوز بعضوية البرلمان.

وتضم قائمة المرشحين نائبين حاليين هما هيثم الحريري، والنائب عمر محمد كمال المرشح عن حزب الشعب الجمهوري رقم 2، ورمزه "الصاروخ"، ومرشحين لحزب مستقبل وطن هما محمد جبريل رقم 1 ورمزه "القلم" ومحمود قاسم رقم 3 ورمزه "الكتاب"، إضافة إلى المرشح المستقل محمد مجدي عفيفي ورمزه "الشمعة"، وحسن خاطر مدير العلاقات العامة بجامعة الإسكندرية رقم 7 ورمزه "ساعة اليد".