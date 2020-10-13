"الري" تدرس حماية شواطئ بورسعيد الجديدة من التغيرات المناخية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، مساء أمس، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمتابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بمشروعات حماية شواطئ مدينة بورسعيد الجديدة من آثار التغيرات المناخية الحادة.

وتقع مدينة بورسعيد الجديدة على حدود محافظة شمال سيناء في شرق بورسعيد، بطول 35 كيلو على ساحل البحر المتوسط، وعلى مساحة 19 الف فدان، وتحتوى على استثمارات تُقدر بـ17 مليار جنيه في الموارد التعدينية فقط، ويقع جنوب المدينة مساحة زراعية بنحو 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام.

وبورسعيد الجديدة هي أول مدينة مليونية في سيناء، وتحتوي استثمارات سياحية بقيمة 5 مليار جنيه، وتضم أكبر منطقة للمزارع السمكية وتحتوي على أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وتضم استثمارات بـ130 مليون دولار.

وكشف تقرير لهيئة حماية الشواطئ الانتهاء من تنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد على مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1)، لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء 2 لسان بحري، ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة، ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى).

وأشار التقرير إلى المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية، وعددها 5 محافظات هي بورسعيد (12 كم ) ودمياط (12 كم) والدقهلية (12 كم) وكفر الشيخ (27 كم) والبحيرة (6 كم)، علاوة على تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ، علاوة علي تجهيز عدد 6 عقود جديدة منتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري، وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13 كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12 كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12 كم)، كما تم الانتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) وجاري البت النهائي.

وفي نطاق محافظة دمياط، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه علي مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات الصفاره والرطمه والبط بمنطقة بوغاز مثلث الديبه، ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر، وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان (الحواجز 6-7-8) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، ومشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي، إضافة إلى مشروع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي.

وفي نطاق محافظة مطروح، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال الفترة علي مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.