"مصايف الإسكندرية": حماية 24 ساعة لبعض الشواطئ والمسؤولية على المواطن

حادثان متشابهان في فترة قصيرة، عاشتها شواطئ الإسكندرية، بعد غرق 12 مواطنا في شاطئ النخيل و4 آخرين في شاطئ الصفا، مما دفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس هيئة الشواطئ والمصايف بالإسكندرية، لإصدار العديد من التوجيهات والتعليمات للحد من الحوادث.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس هيئة الشواطئ والمصايف بالإسكندرية، إنه نظرا لتكرار حوادث الغرق ببعض الشواطئ الخطرة، أصدرت الهيئة تعليماتها لمستأجري الشواطئ لتجديد لوحات الإغلاق وتأكيد عدم نزول المواطنين، إلى جانب توجيهات محافظ الإقليم "بتكثيف أعمال المراقبة لعدم تواجد المواطنين وعدم نزول البحر في غياب أعمال خدمات الإنقاذ"، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر على المواطنين لحماية أنفسهم وعدم النزول للبحر.

وتابع رشاد في حديثه لـ"الوطن"، أن من الصعب السيطرة على كل شواطئ الإسكندرية والتي يبلغ طولها 65 كيلومترا، لكن الهيئة اهتمت ببعض الشواطئ الخطرة، والتي أحاطت بها الأحداث خلال الفترة الماضية إلى جانب الشواطئ بالمناطق السكنية المزدحمة، منهم النخيل والصفا، لتكون بهم خدمات 24 ساعة على 3 ورديات.

وأوضح رئيس هيئة الشواطئ والمصايف بالإسكندرية، أن من الصعب حماية كل الشواطئ وخصوصا في غرب الإسكندرية نظرا لكونها دون بوابات أو أسوار وتقع في مناطق عشوائية مما يجعل من الصعب جدا ضبط النزول للبحر على طوال كل تلك المساحة، على عكس شواطئ شرق الإسكندرية مثل العصافرة وميامي وسيدي بشر، يكون سهل السيطرة عليها لأن لها بوابات وأسوار.

أما فيما يخص بعض الملاك الذين يعرضون الشقق المطلة على البحر للإيجار بالإسكندرية، فهو أمر طبيعي والمحافظة تفتح بواباتها للجميع من كل من محافظات دون حظر، مع مراعاة جزئية عدم نزول البحر وهو الأمر الممنوع تماما.