انتهاء 40% من حماية الشواطئ.. تعرف على مشروع إنقاذ "قايتباي" من الغرق

تمكنت وزارة الموارد المائية والري من إنجاز 40% من مشروع حماية الشواطئ داخل قلعة قايتباي في منطقة بحرى بالإسكندرية، والتى تأتي لحماية القلعة من التيارات المائية التى من الممكن أن تهدد القلعة وتغرقها.

ويشمل مشروع الحواجز الغاطسة لحماية قلعة قايتباى ،على مساحة 550 مترا في محيط القلعة، داخل مياه البحر، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الحماية ضد النحر والتآكل، بالإضافة إلى ترميم الصخرة الأم المقام عليها القلعة، التى كانت تعانى من فجوات تهدد سلامة المبنى.

وشمل الـ40% الانتهاء من مشروع حماية الشواطئ من تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة وجارٍ إقامة كوبري كممشى داخل البحر وتم تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى بطول بأحجام مختلفة ما بين 3 أطنان و7 أطنان و15 طنا وسيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر 50 سم حول القلعة وحقن لكافة الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إن مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباى يعد من أهم المشاريع المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بناء على التنسيق مع وزارة الآثار ووفق الموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأضاف أنه تم إنجاز 40% من المشروع والذي بدأ في أغسطس 2018 ومدة المشروع 20 شهرا بخلاف النوات.

قلعة قايتباي والتي أنشئت بي عامي ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م )تعتبر من اهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة ( 702 ه / 1303 م ) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية .

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية ، إضافة إلى السور الخارجي ، والسور الداخلي ، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م .