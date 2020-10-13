فرقة الأوبرا تغني من قصص الحب العالمية على المسرح الكبير

مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية، تقدمها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك خلال حفليها المقامين في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر على المسرح الكبير.

وتضم المقتطفات "روميو وجولييت"، و"كارمن"، و"توراندوت"، و"شمشون ودليلة"، و"أكسير الحب"، و"لاترافياتا"، و"توسكا"، و"الحفل التنكري"، وكلها من أداء ايمان مصطفي، ومنى رفلة، وداليا فاروق، وأميرة رضا، وسلمى الجبالي، وجولي فيظي، وأمينة خيرت، وهشام الجندي، وعمرو مدحت، ومصطفي محمد، ورضا الوكيل.

وتكونت فرقة أوبرا القاهرة رسميًا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

وعلى خلفية احتفال دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ32، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا وإحدى العلامات المميزة فى التاريخ الثقافي والفني للوطن، كما لعبت دوراً بارزاً فى إثراء الحياة الإبداعية بمصر ونجحت فى صناعة حضارة فنية وثقافية انعكست إيجابا على الوجدان الجمعي.

وأضافت، في بيان، أنها سعت إلى نشر الفنون الجادة الراقية بين مختلف شرائح المجتمع، كما ساهمت فى خلق أجيال من الفرق والفنانين الموهوبين الذين تألقوا فى ساحة الفن المصري والعربي، إلى جانب تبني المواهب الشابة القادرة على صون الهوية الفنية المصرية.