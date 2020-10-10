وزارة الثقافة تحتفل بيوم المترجم الخميس

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الخميس المقبل، بيوم المترجم، والذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث، ومن المقرر أن تشارك فى حضور الاحتفالية الدكتورة يناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتبدأ الفعاليات في تمام الخامسة مساء بكلمة المترجم محمد عناني، ثم كلمة الدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، ثم كلمة وزيرة الثقافة.

وتبدأ بعد ذلك مراسم توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، ويتسلمها كل من الدكتور حسن نصر الدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، ومارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، والدكتور رؤوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية.

وتبدأ الندوة الرئيسية ليوم المترجم هذا العام في الساعة 5:45 مساءً، وتأتي للاحتفال بالكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم"، من تأليف روجيه جوانت داجنت، وتقام الندوة بحضور كل من مترجم الكتاب الدكتور حسن نصر الدين الأستاذ بكلية الآثار؛ جامعة القاهرة، والدكتور أحمد درويش الناقد الأدبي والأستاذ بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية السابق، والدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، وتقام جميع الفعاليات بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، كما يقدم المركز القومي للترجمة احتفالاً بهذه المناسبة تخفيضات 50% على جميع الإصدارات.

وعلى هامش الاحتفالية يقدم المركز حفلة توقيع كتاب "صناعة التراث في مصر والسودان" في تمام الساعة 12 ظهرًا ، بحضور مترجمة الكتاب الدكتورة نجوى حسن، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرًا يقدم المركز حفل توقيع كتاب "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم" بحضور مترجم الكتاب الدكتور حسن نصر الدين، وذلك بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.