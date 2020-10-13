وزيرة الثقافة تفتتح صالون القاهرة بقصر الفنون الليلة

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صالون القاهرة في دورته الـ59، تحت عنوان "الأورا– الهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"، اليوم الثلاثاء، بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في الساعة السابعة مساء.

يشارك في حضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، والدكتور نجيب معين القوميسير العام للصالون، ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

يشارك في الصالون 85 فنانا يمثلون أجيالا مختلفة ومجالات فنية متنوعة، إضافة إلى تكريم 9 فنانين هم: أحمد عبدالوهاب، عطيات السيد، جورج البهجوري، مدحت نصر، طارق زبادي، عبدالمنعم الحيوان، مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر وزينب السجيني"، ويستمر المعرض حتى 3 نوفمبر المقبل.

وتفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض أعمال المشاركين في مبادرة "صنايعية مصر"، التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية، من خلال برامج متخصصة، نفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تفقدا معرضا لإصدارات الهيئة.

وأشادت عبدالدايم بمستوى المنتجات المعروضة، مؤكدة أنّ مبادرة "صنايعية مصر"، نجحت في خلق جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية.

وأوضحت أنّ الاستمرار فى دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة، لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية، تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

كما تشارك وزارة الثقافة في معرض "تراثنا"، من خلال جناح وزارة الثقافة الذي يشارك فيه قطاع الصندوق، وقطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر الحالي.