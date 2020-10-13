محلل سياسي: هيلاري تواجه تسريبات أخرى وعقابها سيكون سياسيا

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إنه لا شك أن الإفراج عن إيميلات "هيلاري كلينتون" كان قراراً جريئاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وله منافع انتخابية بالنسبة له.

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، "رأينا من خلال تواريخ الإيميلات أنه كان هناك دور تلعبه أمريكا في الأحداث الجارية في مصر، حيث قالت كلينتون، يجب على مبارك الوثوق في السلطة، وأنه وجمال يجب عليهما الامتناع عن الترشح، وإيميلات يوم 28 احتوت على معلومات قبل حدوثها، ما يدل على وجود وعي كامل بالتفاصيل، وقابلت هيلاري وزير خارجية قطر ورئيس قناة الجزيرة الإنجليزية، وطلبت منهما القدوم إليها في واشنطن، فضلا عن مكالمات أوباما مع أردوغان".

وأشار إلى أن دونالد ترامب كشف بالأمس لـ"فوكس نيوز"، أنه ما زال هناك إيميلات لم تكشف بعد، وطالب بالإفصاح عنها، معقبا: "هذه المستندات اعتقد أن عقابها سيكون سياسيا وليس عقابا قانونيا، فكل دول العالم تستخدم سفاراتها لخدمة المخابرات، فما حدث في الولايات المتحدة كان لدينا به علم في مصر، ولكن فجاجة الموقف تتطلب العقاب السياسي، في لغة السياسة، ويسمى بالإحراج السياسي مقابل ما تم في السابق بما يضمن لمصر عدم تكرار التدخل، ولكن هذا يعطينا كروت ضغط على القيادة السياسية الأمريكية، وترامب مستفيد تماما منها ليوصل للناخب الأمريكي تدخل الجمهوريين في الشرق الأوسط أثناء إدارتهم".

وتابع، "شرقاوي"، أنه على كل العرب والمصريين الذين لهم حق الانتخاب في الولايات المتحدة بالتفكير مرتين قبل الإدلاء بصوتهم، "كنا أحسن حالا من ليبيا واليمن حيث الأعمال العسكرية والقتل، وتجاهلت هيلاري كلينتون أعمال الشيعة الموالية لإيران في البحرين، فيجب على الناخبين التفكير في بلدهم الأم قبل أمريكا".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام إحراج دولى بسبب التسريبات، ولكن ترامب هو المستفيد الأكبر منها.