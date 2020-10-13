إجراءات وزارة الهجرة ضد المعتدي على مصري في الأردن

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للاعتداء على مواطن مصري على يد مجموعة من الشباب هناك، ويرصد التقرير التالي آخر تطورات القضية:

- تتابع السفيرة نبيلة مكرم عن كثب واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية، إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الاعتداء.

- التواصل مع السفارة المصرية بالاردن، والاتصال بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية

- تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

- تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل.

- الواقعة كانت في نهاية سبتمبر الماضي نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.

- تواصل السفارة المصرية بالأردن بشكل مستمر مع المواطن المصري.

- تم إبلاغ المحامي الذي كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصري بكل تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لسحل مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية على يد مجموعة من الشباب هناك، حيث ظهر بالفيديو ترصد تلك المجموعة بالشاب واقتحام المسكن الذي يقطن فيه.

وأظهر الفيديو، اعتداء تلك المجموعة على الشاب المصري بالضرب بالسيف والعصاء، وسحله في الشارع، دون أن يتدخل أحد من أجل إنقاذه، وتمزيق الجزء الأعلى من ملابسه وسحله، فيما قام أحد الشباب بمسك طوبه وإلقائها على رأسه.